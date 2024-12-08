Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 4 kişiyi yaraladı, serbest kaldı!
Beyoğlu'nda motosikletli saldırgan, daha önce kavga ettiği husumetlisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişiyi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli B.E.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Baran G. ise emniyetten serbest kaldı.
Olay, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddede motosikletle seyreden 2 şüpheliden biri, daha önce kavga ettiği husumetlisine ateş açtı. Olayda saldırgan husumetlisinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaraladı.