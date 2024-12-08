Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 4 kişiyi yaraladı, serbest kaldı!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüphelinin motosikletle olay yerine gelerek silahla ateş ettiği tespit edildi. İleriye ve geriye dönük yapılan kamera çalışmasında silahla ateş eden şüphelinin 16 yaşındaki B.E.A. olduğu motosikleti kullanan şüphelinin ise 18 yaşındaki Baran G. olduğu belirlendi.