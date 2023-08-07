Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden, yol kenarındaki iki kişiye ateş açıldı. Açılan ateşte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren kişinin, bölgede “7 bela Taner” olarak tanınan Taner Şanlı olduğu belirlendi. Şanlı, son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.
Beyoğlu’nda gece 02.00 sıralarında, motosikletli saldırganlar, yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenledi.