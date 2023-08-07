Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Taner Şanlı’nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu’nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı’nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.