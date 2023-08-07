Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden, yol kenarındaki iki kişiye ateş açıldı. Açılan ateşte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren kişinin, bölgede “7 bela Taner” olarak tanınan Taner Şanlı olduğu belirlendi. Şanlı, son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 1

Beyoğlu’nda gece 02.00 sıralarında, motosikletli saldırganlar, yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 2

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde gerçekleşen saldırıda, yol kenarında bekleyen ve bölgede “7 bela Taner” olarak bilinen Taner Şanlı yaşamını yitirdi, Berat Demir ağır yaralandı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 3

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Taner Şanlı’nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu’nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı’nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 4

Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 5

Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 6
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: “7 bela Taner” öldürüldü - 7
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