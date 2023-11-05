Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma
İstanbul Beyoğlu’nda husumetliler arasında, sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışan taraflardan birinin 5 suç kaydı bulunan İsmail B., diğerinin de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat D. olduğu tespit edildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi alaca verecek meselesi nedeniyle, husumetlisine silahla ateş açtı. Karşı taraf da ateşle karşılık verince, sokak ortasında çatışma çıktı.
Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.