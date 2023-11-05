Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma

19 SUÇ KAYDI VE 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nin ise 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Fırat D.’nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada, çatışmada kullanılan silahı aldığı belirnen Ömer T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu polisinin çalışması sonucu İsmail B. de, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde yakalandı.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen İsmail B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıdlı.