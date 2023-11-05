Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma

İstanbul Beyoğlu’nda husumetliler arasında, sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışan taraflardan birinin 5 suç kaydı bulunan İsmail B., diğerinin de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat D. olduğu tespit edildi.

Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma - 1

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi alaca verecek meselesi nedeniyle, husumetlisine silahla ateş açtı. Karşı taraf da ateşle karşılık verince, sokak ortasında çatışma çıktı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

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Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma - 2

Edinilen bilgiye göre, İsmail B. alacak-verecek meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı.

Başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.’ye ateş etti. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.’nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.
Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma - 3

YARALI HALDE YERDE ÇATIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma - 4

SAHTE KİMLİKLE HASTANEYE GİRİŞ YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi.

Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.
Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma - 5

19 SUÇ KAYDI VE 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nin ise 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Fırat D.’nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada, çatışmada kullanılan silahı aldığı belirnen Ömer T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu polisinin çalışması sonucu İsmail B. de, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde yakalandı.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen İsmail B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıdlı.
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