Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Çığlıkları duyan çevredekiler olaya müdahale ederken şüpheliler, kendilerini "Amcamın kızı" diyerek savundu. Gözaltına alınan şüpheliler, mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin çıkmasının ardından bugün iki şüpheli tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 1

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takibe etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 2

Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 3

Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 4

"AMCAMIN KIZI" SAVUNMASI

O sırada tacizcilerden biri, "Amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. "Amcanın kızı olsa ne olur." diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 5

Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheliler, tekrardan gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 6

ŞİKAYETÇİ OLMADI

şüphelilerden S.T, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan Ö.K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi.

Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı - 7

"CİNSEL SALDIRI" SUÇ KAYDI

Semir T.'nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak, “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırı, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Her iki şüpheli, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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