Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz | "Amcamın kızı" diyerek kendini savunan şüpheliler tutuklandı
İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Çığlıkları duyan çevredekiler olaya müdahale ederken şüpheliler, kendilerini "Amcamın kızı" diyerek savundu. Gözaltına alınan şüpheliler, mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin çıkmasının ardından bugün iki şüpheli tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takibe etti.