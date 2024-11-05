Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim”

İstanbul Beyoğlu’nda evine giden genç bir kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki şüpheli hakkında 30’ar yıl hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen şüphelilerden Ömer K., “İyi niyetli dokunmuş olabilirim.” dedi. Cinsel saldırı olayının iki şüphelisi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 1

Beyoğlu’nda 23 Eylül günü evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın önünü kesip, genç kadına cinsel saldırıda bulunan Ömer K. ve Semir T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü evine gittiği, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.’nin yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 3

“BİRİ TACİZ EDERKEN, DİĞER ETRAFI KOLAÇAN ETTİ”

Hazırlanan iddianamede, İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.’nin kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Bu sırada diğer şüpheli Ömer K’nin etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.
Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 4

“İYİ NİYETLİ DOKUNMUŞ OLABİLİRİM”

İddianamede, şüpheli Ömer K’nin ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir T’nin ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu savunduğu anlatıldı.

Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 5

30’AR YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer K. ile Semir T’nin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit cinsel saldırı suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim” - 6

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER