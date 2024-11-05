Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim”
İstanbul Beyoğlu’nda evine giden genç bir kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki şüpheli hakkında 30’ar yıl hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen şüphelilerden Ömer K., “İyi niyetli dokunmuş olabilirim.” dedi. Cinsel saldırı olayının iki şüphelisi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Beyoğlu’nda 23 Eylül günü evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın önünü kesip, genç kadına cinsel saldırıda bulunan Ömer K. ve Semir T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.