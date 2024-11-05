Beyoğlu’nda sokak ortasında cinsel saldırı | Tacizciden pes dedirten savunma: “İyi niyetli dokunmuş olabilirim”

“BİRİ TACİZ EDERKEN, DİĞER ETRAFI KOLAÇAN ETTİ”

Hazırlanan iddianamede, İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.’nin kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Bu sırada diğer şüpheli Ömer K’nin etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.