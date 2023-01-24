Beyoğlu'nda tarihi kilise yangının hasarı görüntülendi

Yangın sırasında lojmanların olduğu binada arka arkaya üç patlama sesi duyuldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık dört saat süren çalışması sonucu söndürülebildi.

Yangının söndürülmesinin ardından binada yapılan aramada bir erkeğe ve bir kadına ait cansız bedenlere ulaşıldı.