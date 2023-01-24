Beyoğlu'nda tarihi kilise yangının hasarı görüntülendi

Dün akşam saatlerinde çıkan yangında zarar gören Beyoğlu'ndaki tarihi kilisede çalışmalar sürüyor.
Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında saat 21.45 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Lojmanda bulunan iki kişi kendi imkanlarıya dışarı çıkarken, iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sırasında lojmanların olduğu binada arka arkaya üç patlama sesi duyuldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık dört saat süren çalışması sonucu söndürülebildi.
Yangının söndürülmesinin ardından binada yapılan aramada bir erkeğe ve bir kadına ait cansız bedenlere ulaşıldı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KİLİSE LOJMANI YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kilise görevlilerinden bilgi alan polis, ölenlerin bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu olduğunu tespit etti.
Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nde oluşan hasar ise gündüz görüntülendi.