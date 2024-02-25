Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü

"YOLDA BİRİSİ OLSAYDI FACİA OLABİLİRDİ"

Kazayı gören esnaf Emin Kayış, "Kaza oldu birinin freni tutmamış biri de işlem yapıyormuş. Çalışırken yukarıdan süratli bir şekilde şoför kendini atıyor. Öndeki vinçte de şoför sıkışıyor. Arkadaki vinç vurunca yolun karşısına geçiyor. O sırada yolda kimse yoktu. Otobüs, araç veya yaya olsaydı kurtulması mümkün değildi. Çok hızlı gelmiş. Eğer kaldırım olmasaydı bir facia olurdu. Kaldırım aracın hızını kesmiş." dedi.