Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre; freni tutmayan vinç, kayarak önde bulunan başka bir vince çarptı. Kazada yolun karşısına geçerek duvara çarpan vincin operatörü yaralandı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan vinç operatörü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, Arap Cami Mahallesi Billur Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kumaş’ın kullandığı vinç çalışma yapmak için sokağa park etti.