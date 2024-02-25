Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre; freni tutmayan vinç, kayarak önde bulunan başka bir vince çarptı. Kazada yolun karşısına geçerek duvara çarpan vincin operatörü yaralandı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan vinç operatörü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 1

Kaza, Arap Cami Mahallesi Billur Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kumaş’ın kullandığı vinç çalışma yapmak için sokağa park etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 2

Operatör vincin tekerleklerine takoz koymak için aşağı indiği sırada, frenleri tutmayan vinç hareket ederek hızla önündeki vince çarptı.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 3

Öndeki vinç ise, ara sokaktan çıkarak Tersane Caddesi’nde duvara çarparak durabildi.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 4

Önde bulunan vincin operatörü Ersin Taş, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 5

"YOLDA BİRİSİ OLSAYDI FACİA OLABİLİRDİ"

Kazayı gören esnaf Emin Kayış, "Kaza oldu birinin freni tutmamış biri de işlem yapıyormuş. Çalışırken yukarıdan süratli bir şekilde şoför kendini atıyor. Öndeki vinçte de şoför sıkışıyor. Arkadaki vinç vurunca yolun karşısına geçiyor. O sırada yolda kimse yoktu. Otobüs, araç veya yaya olsaydı kurtulması mümkün değildi. Çok hızlı gelmiş. Eğer kaldırım olmasaydı bir facia olurdu. Kaldırım aracın hızını kesmiş." dedi.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 6

Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Beyoğlu'nda vinç kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - 7

Freni tutmayan vincin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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