Beyoğlu'nda yılbaşı önlemleri

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 22:36 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 22:37
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.
Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor,
Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.
İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler kontrol noktasında üst aramasından geçiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev aldı.