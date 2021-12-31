Beyoğlu'nda yılbaşı önlemleri

İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 22:36 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 22:37

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Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

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Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor,

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Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

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İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler kontrol noktasında üst aramasından geçiriliyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev aldı.

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