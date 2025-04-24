Beyoğlu'ndaki kalemli cinayet davasında karar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, iki yıl önce tartışma sırasında elindeki kalemle kaşına yumruk attığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ ve tarafların avukatları ile maktul Engin Yalçın'ın ailesi katıldı.