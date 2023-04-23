Beyoğlu'ndaki metruk binada korkutan otopark

Beyoğlu Cihangir Caddesi'nde metruk binanın üzerinde bulunan otopark tepki çekti.
Cihangir Caddesi'nde bulunan metruk bina üstü otopark yapıldı. Çevre sakinleri eski ve bakımsız olduğu görülen binanın olası çökme riskinden dolayı endişe duyuyor.
Yayaların yoğun şekilde kullandığı bir merdivenin üst kısmındaki binanın üzerindeki otoparkta, araçların düşme riskine karşı önlem alınmaması da dikkat çekti.
Yoldan geçenler binanın üstündeki otoparkın fotoğraflarını ve videolarını çekiyor. Öte yandan mahalle sakinleri ise yetkililerin önlem almasını beklediklerini söyledi. Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi görüntü alınmasına tepki gösterdi.
Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi ise binanın dolgu olduğunu ve 3 senedir o bölgeye araba çektiklerini öne sürdü.
3 yıldır otoparkın altındaki binada oturduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Sevim Sezer, araçların konuşmasının tehlikeli olduğunu ifade etti. Sezer, "Korkunç bir şey oradan araçlar her an düşebilir. Tüm turistler bu alanın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyorlar. Tehlikeli bir durum." dedi.
Sezer şöyle devam etti:
Kapatılmalı bu otopark. Bu tür yerler mühürlenmeli. Evimin camı o alana bakıyor ve her defasında milim milim geliyor. Ben dehşetle bakıyorum bu duruma bazen çığlık attığım oluyor. Santim ile ayarlıyorlar, ben korkuyorum.
Mahalle sakinlerinden Zafer Çelikol ise "Köhne bir binanın çatısına bu şekilde araba park ediliyor. Buradan geçenler oluyor, çocuklar altında oynuyor. Her an bir şey olabilir. Burası çökse ne olacak? 2-3 gün önce Karaköy'de bir bina çöktü. Burası çökse ve insanların üstüne düşse ne olacak? Buraya belediye veya bir görevli gelip, burayı kapatın araba park edemezsiniz diyemez mi?" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından ise "Otopark ve oto yıkama faaliyeti yapan işletme mühürlendi, ancak mührü kırıp tekrar faaliyete devam etti. İşletme hakkında daha önce 2 kez de mühür kırmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması yapıldı.