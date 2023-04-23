Beyoğlu'ndaki metruk binada korkutan otopark

3 yıldır otoparkın altındaki binada oturduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Sevim Sezer, araçların konuşmasının tehlikeli olduğunu ifade etti. Sezer, "Korkunç bir şey oradan araçlar her an düşebilir. Tüm turistler bu alanın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyorlar. Tehlikeli bir durum." dedi.

Sezer şöyle devam etti:

Kapatılmalı bu otopark. Bu tür yerler mühürlenmeli. Evimin camı o alana bakıyor ve her defasında milim milim geliyor. Ben dehşetle bakıyorum bu duruma bazen çığlık attığım oluyor. Santim ile ayarlıyorlar, ben korkuyorum.