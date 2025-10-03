Beyoğlu'ndaki ölümlü kazada İETT şoförü için istenen ceza belli oldu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İETT otobüsünün 10 araca çarptığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. İETT otobüsü şoförü Fadli A.'nın 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz günü meydana gelen kazada, freni arızalanan İETT otobüsü, önünde seyreden 10 araca çarptı. Kazada ikisi Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlisi olmak üzere altı kişi yaralandı.