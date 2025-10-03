Beyoğlu'ndaki ölümlü kazada İETT şoförü için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İETT otobüsünün 10 araca çarptığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. İETT otobüsü şoförü Fadli A.'nın 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz günü meydana gelen kazada, freni arızalanan İETT otobüsü, önünde seyreden 10 araca çarptı. Kazada ikisi Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlisi olmak üzere altı kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Fadli A. (61), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede şüpheli şoförün sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün fren arızası sonucu önünde seyreden araçlara çarptığı, bu araçlardan birinde bulunan Yasin Kımış’ın yaralandığı, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonetinde görevli temizlik işçisi Uğur Tilkici’nin ise çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Düzenlenen kaza tespit tutanağına göre kazanın meydana gelmesinde şüphelinin aracın bakım ve kontrollerini zamanında yapmaması sebebiyle kusurlu olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede İETT şoförünün "Taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve sürücü ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınması talep edildi.

