Beyoğlu'ndaki pitbullu gaspçılar yakalandı

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine polis, Öner'i de kaldığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan 2 kişiyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.