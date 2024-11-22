Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir sokakta evine giden genç kızı taciz eden saldırganlar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri genç kıza yardım amaçlı yanaştığını iddia etti. Mahkeme, götüntüleri inceledikten sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "nitelikli cinsel saldırı" suçunun işlendiği kanaatine varıp dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 1

Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz ettikleri iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 2

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Konu ve avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Beyoğlu Belediyesi ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı'nın avukatlarının katıldığı duruşmaya, diğer tutuklu sanık Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tarhan, müşteki İremşan A.'yı tanımadığını belirterek gece kulübünden çıktıktan sonra karşılaştıklarını iddia etti.

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 3

YARDIM ETMEK İÇİN YAKLAŞMIŞ

Kötü niyetle yaklaşmadığını öne sürdüğü müştekinin yanına yardım amacıyla yaklaştığı sırada ayağının kaydığını savunan Tarhan, "Ben alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Dengem kaydı, birlikte yere düştük. O İstanbul'da oturuyor, ben Tarsus'ta oturuyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık." dedi.

Hakimin, "Mağdurun üzerinde bir süre duruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Alkollüyken işlediğin suçların cezasını da indirim olmadan alıyorsun. Başka savunman yok mu?" demesi üzerine Tarhan, "Pişmanım. O kadar insan içinde istismarda bulunacak değilim." diye konuştu.

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 4

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Tutuklu diğer sanık Ömer Konu ise İstanbul'a Semir Tarhan'la yaklaşık 8 ay önce birlikte geldiklerini anlattı.

Konu, "Semir bana 'Gel seni Taksim'e götüreceğim.' dedi. İlk defa Taksim'i görecektim, biraz heyecanlıydım. Biz midye yiyorduk. Kız geldi, 'Bana da ısmarlar mısınız?' dedi. Sonra Semir'le muhabbet etmeye başladılar. Ben öndeydim. Yanıma geldiler, köşeyi geçtiler. Bir anda yere düştüler. Ben ne olduğumu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Müştekiye cinsel amaçlı bakmadığını savunan Konu, yol parası olmadığını söylemesi üzerine kendisine 400-500 lira verdiğini öne sürdü.

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 5

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler incelendi.

Sanıklardan Ömer Konu, görüntülere ilişkin, "Kız mı, erkek mi olduğunu hatırlamıyorum. Bir anda oldu bitti, detay hatırlamıyorum." dedi.

Duruşma savcısı bunun üzerine görüntülerle sanığın beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti.

Savcı, sanık Konu'ya dönerek, "Az önce hatırlamıyorum demedin. 'Namusum şerefim üzerine dokunmadım' dedin ama dokunmuşsun. O kadar çocuğunu öne katıyordun. Görüntülerde kolundan çekiyorsun." diye konuştu.

Ömer Konu, işinde gücünde insan olduğunu kaydederek, "Bir şansı daha hak etmiyor muyum başkanım? Normal şartlarda böyle bir olay başıma gelse elimi kolumu kırar, öyle karşınıza çıkardım." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek - 6

AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mağdur, bir ara sokakta vatandaşlar tarafından tacizcilerden kurtulmuştu. Mahkeme bu durumu da dikkate alıp "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu ile "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçunın işlendiği kanaatine vardı.

Bu gerekçeyle mahkeme görevsizlik kararı verip dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

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