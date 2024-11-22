Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek
İstanbul Beyoğlu’ndaki bir sokakta evine giden genç kızı taciz eden saldırganlar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri genç kıza yardım amaçlı yanaştığını iddia etti. Mahkeme, götüntüleri inceledikten sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "nitelikli cinsel saldırı" suçunun işlendiği kanaatine varıp dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz ettikleri iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.