Beyoğlu'ndaki sokak ortasında taciz davası ağır cezaya gönderilecek

YARDIM ETMEK İÇİN YAKLAŞMIŞ

Kötü niyetle yaklaşmadığını öne sürdüğü müştekinin yanına yardım amacıyla yaklaştığı sırada ayağının kaydığını savunan Tarhan, "Ben alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Dengem kaydı, birlikte yere düştük. O İstanbul'da oturuyor, ben Tarsus'ta oturuyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık." dedi.

Hakimin, "Mağdurun üzerinde bir süre duruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Alkollüyken işlediğin suçların cezasını da indirim olmadan alıyorsun. Başka savunman yok mu?" demesi üzerine Tarhan, "Pişmanım. O kadar insan içinde istismarda bulunacak değilim." diye konuştu.