Beyoğlu'ndaki tabela faciası can alıyordu. İşletme sahibi NTV'ye konuştu

Kaldırımdaki izler halen ortada.

İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Kuralına uygun çalışılmadığı zaman böyle iş kazaları oluyor. Amerika'daki gibi büyük bir hızda fırtına da olmadı ki. Burada bir afet değil ihmallerden kaynaklanan bir durum var. Bu bağlantıların TS 498 standartına uygun yapılması gerekirdi. Hemen arkasında aydınlatma direği var o devrilmiyor, çünkü usulüne uygun yapılmış." açıklamasında bulundu.