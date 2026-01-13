Beyoğlu'ndaki tabela faciası can alıyordu. İşletme sahibi NTV'ye konuştu
13.01.2026 10:45
NTV - Haber Merkezi
Beyoğlu'nda tabelası düşerek Kardelen'in ağır yaralandığı AVM'de işletmecilik yapan bir kişi açıklamalarda bulundu. NTV'den Baran Bila haberi...
İstanbul'da son günlerde etkili olan fırtına, yaralanmalara neden oldu.
Beyoğlu'nda Kardelen Koca Çoban'ın üzerine tabela devrildi. Üstelik kendisi şehir planlamacısıydı. Tedavisi sürüyor, durumu ağır. Bu olay rüzgarlı havalara ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.
Fırtınada yerinden sökülen tabela neredeyse ölüme neden olacaktı. İstanbul Beyoğlu'nda üzerine pano devrilen şehir planlamacısı Kardelen Koca Çoban, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, 27 yaşındaki Çoban'ın Piyalepaşa'da çalıştığı iş yerinden arkadaşlarıyla yemeğe gittiği sırada meydana geldi.
Arkadaşlarıyla kafeteryadan çıkıp kaldırımda yürümeye başlayan talihsiz kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumu ağır.
Kaldırımdaki izler halen ortada.
İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Kuralına uygun çalışılmadığı zaman böyle iş kazaları oluyor. Amerika'daki gibi büyük bir hızda fırtına da olmadı ki. Burada bir afet değil ihmallerden kaynaklanan bir durum var. Bu bağlantıların TS 498 standartına uygun yapılması gerekirdi. Hemen arkasında aydınlatma direği var o devrilmiyor, çünkü usulüne uygun yapılmış." açıklamasında bulundu.
Görüntüler böyle havalarda alınacak önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
İşletmeci Oğuzhan İmrek, "Olayı duyduktan sonra çok üzüldük. Sürekli bize gelen, bizim pizzalarımızı seven bir insandı. Hatta olay da bize gelirken olmuş." dedi.
Düşen tabelanın işletmesiyle alakalı olmadığını belirten İmrek, durumdan AVM yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.