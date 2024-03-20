Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları
Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye Başkanı kimdir? Beypazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Beypazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Beypazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları..
BEYPAZARI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediyesini 15.292 alınan oy ve %48.31 oy oranı ile AK Parti adayı Tuncer Kaplan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %48.31
- İyi Parti %47.95
- Saadet Partisi %3.15
- Vatan Partisi %0.34
- BTP %0.21
- DSP %0.03