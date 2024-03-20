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Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları

Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye Başkanı kimdir? Beypazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Beypazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Beypazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları..

Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları - 1

BEYPAZARI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediyesini 15.292 alınan oy ve %48.31 oy oranı ile AK Parti adayı Tuncer Kaplan  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %48.31
  • İyi Parti %47.95
  • Saadet Partisi %3.15
  • Vatan Partisi %0.34
  • BTP %0.21
  • DSP %0.03

TÜRKİYE HABERLERİ

Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları - 2

BEYPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beypazarı Belediyesi Başkanı Tuncer Kaplan Kimdir?


1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Özel sektörde 10 yıl süre ile Genel Koordinatörlük görevi yapan Tuncer Kaplan, 2009-2014 Yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

Tuncer Kaplan 1993 yılında siyasete atılmış, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe teşkilatında kurucu olarak bulunmuş ve teşkilatının Başkanlık görevini üstlenmiştir. Ak Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında Ak Parti ilçe başkanı seçilmiştir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Tuncer Kaplan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları - 3

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • TUNCER KAPLAN
  • HAYDAR ÇALIŞKAN
  • VEYSEL AYIK
  • ALİ EVREN ERYILDIZ
  • KADİR KURTULUŞ YETKİN
  • NURHAYAT ÖZKAN
  • COŞKUN GÖK
  • FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ
  • ALİ SARIOĞLU
  • HASAN KULOĞLU
  • ÖZER KASAP
  • VELİ DOĞAN
  • MEHMET TEKCANLI
  • ÇELEBİ SEVİM
  • NURSEL ÖZER
  • KUTLU ÇINAR
  • SERHAT BAYRAMOĞLU
Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları - 4

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