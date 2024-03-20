Beypazarı Belediyesi hangi partide? Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Beypazarı Belediye başkan adayları

BEYPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beypazarı Belediyesi Başkanı Tuncer Kaplan Kimdir?

1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Özel sektörde 10 yıl süre ile Genel Koordinatörlük görevi yapan Tuncer Kaplan, 2009-2014 Yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.Tuncer Kaplan 1993 yılında siyasete atılmış, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe teşkilatında kurucu olarak bulunmuş ve teşkilatının Başkanlık görevini üstlenmiştir. Ak Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında Ak Parti ilçe başkanı seçilmiştir.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.Evli ve iki çocuk babası olan Tuncer Kaplan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.