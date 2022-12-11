Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyıdan onlarca metre çekildi. Gölün derin olan yerlerinde bile su seviyesinin azaldığı ifade edilirken güneş ışınlarının dibe yansımasıyla otlanmalar meydana geldi.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 1

Beyşehir Gölü'nde su çekilmeleri gerçekleşti.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 2

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, suların çekilmesiyle gölün ilçe merkezinden uzaklaştığını belirtti.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 3

Göl su seviyesinin dip yaptığını belirten Tan, balıkçı teknelerinin de suların çekilmesi nedeniyle suyun olduğu ileri noktalara bağlanmaya başladığına dikkati çekti.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 4

Kayıkların kenara yanaşamayacaklarını ifade eden Tan, "50-100 metre geride kalıyorlar. Bu da gölün tamamen çekildiğini gösteren bir hadise" ifadesini kullandı.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 5

Suların çekildiği yerlerde hayvanların otlatılmaya başlandığını da vurgulayan Tan, suların çekilmesi nedeniyle göl suyunun kalitesinin de düştüğünü söyledi.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 6

Güneş ışınlarının dibe yansıması nedeniyle gölde otların belirdiğini anlatan Tan, otlanmaların teknelere de zararının olduğunu ifade etti.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 7

Tan, ilerlemekte güçlük çeken teknelerin zaman zaman motorlarına bu otlar takılarak arızalanmasına, seyrine devam edememesine de neden olduğunu belirtti.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 8

Yağışları beklediklerini ve gölün seviyesinin yükselmesi gerektiğini ifade eden Tan, "Gölde eskiden derin olan yerlerde bile su seviyesi çok çok azaldı. Kıyılarda bir karış su yok. Küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları gölü bu noktaya getirdi" dedi.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER