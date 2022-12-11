Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu

Yağışları beklediklerini ve gölün seviyesinin yükselmesi gerektiğini ifade eden Tan, "Gölde eskiden derin olan yerlerde bile su seviyesi çok çok azaldı. Kıyılarda bir karış su yok. Küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları gölü bu noktaya getirdi" dedi.