Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü: Metrelerce geri çekildi, otlanmalar oluştu

Beyşehir Gölü'nde su çekilmeleri gerçekleşti.
Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, suların çekilmesiyle gölün ilçe merkezinden uzaklaştığını belirtti.
Göl su seviyesinin dip yaptığını belirten Tan, balıkçı teknelerinin de suların çekilmesi nedeniyle suyun olduğu ileri noktalara bağlanmaya başladığına dikkati çekti.
Kayıkların kenara yanaşamayacaklarını ifade eden Tan, "50-100 metre geride kalıyorlar. Bu da gölün tamamen çekildiğini gösteren bir hadise" ifadesini kullandı.
Suların çekildiği yerlerde hayvanların otlatılmaya başlandığını da vurgulayan Tan, suların çekilmesi nedeniyle göl suyunun kalitesinin de düştüğünü söyledi.
Güneş ışınlarının dibe yansıması nedeniyle gölde otların belirdiğini anlatan Tan, otlanmaların teknelere de zararının olduğunu ifade etti.
Tan, ilerlemekte güçlük çeken teknelerin zaman zaman motorlarına bu otlar takılarak arızalanmasına, seyrine devam edememesine de neden olduğunu belirtti.
Yağışları beklediklerini ve gölün seviyesinin yükselmesi gerektiğini ifade eden Tan, "Gölde eskiden derin olan yerlerde bile su seviyesi çok çok azaldı. Kıyılarda bir karış su yok. Küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları gölü bu noktaya getirdi" dedi.