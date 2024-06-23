Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Konya’daki Beyşehir Gölü’nde bir tekne alabora oldu. Olayda teknedeki Yakup Kılıç yaşamını yitirdi, Dudu A. ile kızları A.A. ve E.A. ise can yelekleri sayesinde suda kalıp, kurtarıldı.

Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - 1

Beyşehir Gölü’nde alabora olan teknedeki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı.

İnşaat sektöründe çalışan Yakup Kılıç, beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla birlikte cuma günü Beyşehir Gölü’nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi’ne geldi.

Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası’na geçti.

Saat 10.00 sıralarında geri dönmek isterken 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - 2

Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri ise onlara tutundu.

Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç’ın aracı gölün kıyısında bulundu.

Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - 3

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

Dün çalışma sonucu Dudu A. ve 2 kızı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - 4

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kılıç’ın bulunması için bugün askeri helikopter çağrıldı. Helikopterden alınan görüntüler sayesinde saat 13.00 sıralarında Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yahya Kılıç’ın cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DAHA FAZLA GÖSTER