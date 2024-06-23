Beyşehir Gölü’nde tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Beyşehir Gölü’nde alabora olan teknedeki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı.

İnşaat sektöründe çalışan Yakup Kılıç, beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla birlikte cuma günü Beyşehir Gölü’nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi’ne geldi.

Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası’na geçti.

Saat 10.00 sıralarında geri dönmek isterken 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu.