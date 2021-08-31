Beyşehir Gölü'nün suyu 150 metre çekildi

Konya ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, ''Göle ciddi bir kaynak sağlanmadığı sürece ve eğer bu yıl da ciddi bir kış olmazsa, Beyşehir Gölü'nü herkes yok saysın. Göl önceden can çekişiyordu, şu anda ölme derecesine geldi'' dedi.

Abone ol Paylaş









DHA 31.08.2021 - 10:38

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi.

Su çekildiği için de balıkçılığın yapılması güçleşiyor. Aşırı kuraklık nedeniyle balıkçıların çoğunun göle açılıp, avlanamadığını belirten Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, şunları söyledi: ''Aşırı kuraklıktan ve suların çekilmesinden dolayı 400'ün üzerinde balıkçımız, göle avlanmaya gidemiyor. Şu an 60 teknemiz gölde zor şartlarda çalışıyorlar. Suların çekilmesinden dolayı aşırı da otlanma meydana geldi ve balıkçılarımız ağ atacak yer bulamıyor."

Konuya ilişkin başka bir durumun daha altını çizen Hasan Kurt, "Burada bizi etkileyen konulardan bir tanesi Devlet Su İşleri, Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynakların önüne baraj ve gölet yaptılar. Bunlar zaten su tutmuyor ve gelen suyu da engelliyorlar" dedi.

"CAN ÇEKİŞİYORDU, ŞU ANDA ÖLME DERECESİNE GELDİ" Hasan Kurt, tedbirler alınmazsa Beyşehir Gölü'nün önümüzdeki yıllarda tamamen kuruyabileceğine dikkat çekerek, ''Ciddi bir kaynak sağlanmadığı sürece ve eğer bu yıl da ciddi bir kışımız olmazsa, Beyşehir Gölü’nü herkes yok saysın. Göl önceden can çekişiyordu, şu anda ölme derecesine geldi. Eğer Beyşehir Gölü'nü istiyorsak, uzman ekipler gelip gölde, geniş kapsamlı inceleme yapıp acil eylem planı yapılması lazım.

2 metrenin altında aşırı su çekilmesi olduğunu belirten Hasan Kurt, "Kıyıdan da 150 metre çekildi, diyebilirim. Eğer bu kuraklık bu şekilde devam ederse, seneye balıkçılarımızın hiçbiri göle çıkamaz'' diye konuştu.

"BU HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUZ" Bölge halkından Hasan Kaser ise, çocukluk yıllarındaki gölün durumu ile şu an kuraklık halini gördükçe üzüldüğünü belirtti. Kaser, ''55 yaşındayım. Gölün bu halini gördükçe üzülüyorum. Yaş itibarıyla hatırladığım kadarıyla 50 yıldır gölü bu şekilde görmedim. Böyle bir durum yoktu ve balık durumu da aynı şekilde, daha önce de 8-10 çeşit balık varken, şu anda balık da yok. Gölün bu durumu bizleri gerçekten çok üzüyor" dedi.

Bunda kuraklığın etkisi olduğu kadar DSİ’nin yanlış politikasının da etkili olduğunu ifade eden Hasan Kaser, "Gölü besleyen kaynakların önlerine göletler yapıldı. Buna da bir çözüm bulunulması lazım. Sulamalara dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemlerde buralarda bol bol kavun ekeriz, karpuz ekeriz, arpa ve buğday ekeriz. Çocukluğum bu mahallede geçti ve şu anda röportaj yaptığımız yerler suydu. Biz buralarda balık tutar, göle girerdik. Şimdi göle girebilmek için ancak Karaburun plajına gitmek gerekiyor'' diye konuştu.

Paylaş







