Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi

Ankara'da tartıştığı kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı tabancayla vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu'nun cezasında indirim uygulandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Akoğlu’nun cezasının "olaydan sonra 112’yi araması, komşulara haber vermesi ve zor kullanmadan ekip otosuna binmesi" gibi nedenlerle iyi hal indirimi yapılarak müebbet hapse çevrildiğini belirtti.

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 1

Bir kadın cinayetine daha indirim uygulandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 2

Olay, 19 Ekim 2023'te saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304. Sokak’ta meydana gelmişti. Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile tartışmış ve tartışmanın büyümesiyle tabancayla Kaya'ya ateş etmişti.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Akoğlu ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 3

Mahkeme, sanık Akoğlu'na "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Akoğlu’na ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 4

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, davaya bakan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamlayarak taraflara gönderdi.

Gerekçeli kararda, sanık ile maktulün sevgili oldukları dönemde birçok defa kavga ettiklerinin genç kıza ait telefonun incelemesi sonucu anlaşıldığının altı çizilerek, “Maktulün, sanığın evine geldiği, sanığın da maktulün eve geleceğini bildiği, kapıyı açtığında aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktığı, bu esnada sanığın mermi sürülü atışa mani arızası bulunmayan silahı eline aldığı, maktule yakın mesafeden ateşlediği ve maktulün bir adet ateşli silah mermi çekirdeği girişi ile yaralandığı ve bu yaralanmanın öldürücü mahiyette olduğu anlaşılmıştır.” denildi.

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 5

"GELECEĞİ ETKİLENİR"

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:

“19 Ekim 2023 tarihli tutanak içeriğine göre; ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla; sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 acil çağrı merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezasından TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Beyza'nın katili 112'yi aradı diye mahkeme insafa geldi - 6

Akoğlu’nun savunmasına ise mahkeme itibar etmedi.

Sanığın genç kızın olay günü eve gelerek, “Sen nasıl erkeksin böyle erkeklik mi olur dediği, evden çıkmasına mani olduğunu, ensesini çizdiğini, silahı eline aldığını, tartışma yaşanırken silahı çekiştirdiğini ve silahın birden patladığını” anlattığı savunmasının inandırıcı olmadığına dikkat çekilen kararda, “Sanığın mermi sürülü şekilde silahını yağladığını, tabancanın tutukluluk yaptığı için mermiyi sürdüğüne ilişkin savunması, maktulün ‘elinde olduğunu iddia ettiği silahın kabzasıyla kafana vururum’ şeklindeki savunmasının kendi içerisinde tutarsız ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmış olup sanığın suçlamalardan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmasına itibar edilmemiştir.” denildi.

Kararda, maktulün sanığa yönelik haksız tahrikine ilişkin bir delil bulunmadığı, savunmasının suçtan kurtulmaya ya da daha az ceza almaya yönelik olduğu da değerlendirildi.

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