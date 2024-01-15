Beyzanur 7 ayda 15 ameliyat geçirdi: Eski ben değilim artık

Hatmorioğlu'nun avukatı Erdal Yiğit, olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bilirkişi heyet raporunda, aracın elektronik devresinin teknik yönden incelemesinin yapıldığını belirtti.



Yiğit, "Raporda, 'Yangın odağının elektronik kart ve yakın çevresi olduğu, arıza giderme işinin standart yönetmeliklere göre uygun yapılmadığı, bu nedenle yangın meydana geldiği görüş ve kanaatindeyiz. Araca müdahale eden uzman T.A. isimli çalışanın yangının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, diğer kişilerin bir kusuru olmadığı görüşü ve kanaatindeyiz' denildi. Savcılık bilirkişi raporu sonrası iş yeriyle ilgili takipsizlik kararı verdi. Bilirkişi raporunu düzenleyen 2 kişiden 1'i elektrik mühendisi, diğeri makine mühendisi. Olay yeri inceleme raporları ve tanık beyanlarına göre, yangın aracın arka tarafındaki benzin pompasında aküyle elektrik verilmesinden kaynaklanıyor. Takipsizlik kararına itiraz ettik." açıklamasında bulundu.