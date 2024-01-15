Beyzanur 7 ayda 15 ameliyat geçirdi: Eski ben değilim artık
Antalya'da kalfalık eğitimi sırasında, aracın yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken meydana gelen parlamada vücudunun yüzde 80'i yanan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu (18), 7 ayda 15 ameliyat geçirdi. Hatmorioğlu, "Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu." dedi.
Sitesi'ndeki bir araç servisinde, kalfalık eğitimini sürdürürken, iş kazası geçirdi.