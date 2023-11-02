Biber gazlı saldırıya uğrayan küçük Yusuf'un Trabzonspor maçı heyecanı

"İLK VUKUATI DEĞİL"

Baş, açıklamasında, şüpheliyle ilgili, "Oğluma neden biber gazı sıktı, niye saldırdı bilmiyorum. Trabzonsporlu diye küçücük çocuğa biber gazı sıkılır mı? Aklım almıyor. Üstelik ilk vukuatı değilmiş, Yusuf'tan önce 3-4 kişiye de benzer saldırıyı yapmış. Zaten yakalandığında yanına biber gazı taşıyormuş. Daha önce biber gazıyla saldırdığı mağdurlar şikayetçi olmadığı için saldırılarına devam etmiş. Biz şikayetçi olup olay duyulduktan sonra saldırıya uğrayanlar ortaya çıktı. Yaşlı bir adama durduk yere biber gazı sıkmış. Yine ergen yaşlarında bir çocuğun yüzüne de biber gazı sıkmış. Yusuf'a saldırısı duyulduktan ve biz şikayetçi olduktan sonra onlar da bizden görüp şikayetçi oldular." ifadelerini kullandı.