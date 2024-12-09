Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aykut E., börekçide oturan eşi Mavuş E.’yi (25) 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz’i (35) ise boğazını keserek öldürdü.

Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü - 1

Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi.

Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

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Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü - 2

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi.

Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü - 3

Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü - 4

Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı.

Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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