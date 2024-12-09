Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aykut E., börekçide oturan eşi Mavuş E.’yi (25) 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz’i (35) ise boğazını keserek öldürdü.
Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi.
Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.