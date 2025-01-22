Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracının 600 metre ilerisinde yol kenarında kanlar içinde bulunan taksi şoförü Emre Bayram, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi ise, taksicinin komşusu Murat G. çıktı. Polise teslim olan zanlı, Bayram ile aralarında husumet olduğunu söyledi.

Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi şoförü olduğu ve boğazının kesildiği tespit edilen Emre Bayram'ı (44) hastaneye kaldırdı.

Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 3

Bayram, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 4

Taksicinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 5

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÜST KAT KOMŞUSU ÇIKTI

Bayram'ın ticari taksisi ise cansız bedeninin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Emre Bayram’ın cinayet şüphelisi, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. (50) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.’nin, Emre Bayram’ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi. Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki polis merkezine giderek teslim oldu.

Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı - 6

KOMŞU KAVGASI

Murat G. polis merkezindeki ifadesinde, Bayram ile komşu olduklarını ve aralarında husumet bulunduğunu, olay günü de konuşmak için gittiği İzmit Arızlı Mahallesi’nde çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Murat G. adliyeye sevk edildi.

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