Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÜST KAT KOMŞUSU ÇIKTI

Bayram'ın ticari taksisi ise cansız bedeninin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Emre Bayram’ın cinayet şüphelisi, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. (50) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.’nin, Emre Bayram’ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi. Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki polis merkezine giderek teslim oldu.