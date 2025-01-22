Bıçaklanarak öldürülen taksicinin katili tanıdık çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracının 600 metre ilerisinde yol kenarında kanlar içinde bulunan taksi şoförü Emre Bayram, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi ise, taksicinin komşusu Murat G. çıktı. Polise teslim olan zanlı, Bayram ile aralarında husumet olduğunu söyledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.