Bıçaklandı, boğazı kesildi! Koşarak ulaşmaya çalıştığı hastanede öldü
Bursa'da, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu B.Ü.( 33) tarafından 8 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen Bayram Apaydın (35), koşarak hastaneye giderken kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Apaydın hayatını kaybederken, kaçan Berk Ü. polis tarafından saklandığı evinde yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Ü. ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Berk Ü., bıçakla Bayram Apaydın'ı vücudunun 8 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.