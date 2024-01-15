Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Usta, "İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım." dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 1

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

TÜRKİYE HABERLERİ

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 2

İstanbul Fatih Camii'nde, 8 Ocak Pazartesi günü yaşanan bıçaklı saldırıda, cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem bıçaklanmıştı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde olayın yaşandığı günden bu yana tedavisi devam eden imam Galip Usta, bugün taburcu edildi.  

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 3

Hastane çıkışında konuşan Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum." ifadelerini kullandı.  

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 4

Usta, "Şimdi, inşallah eve geçeceğiz. Biraz istirahate geçeceğim. Tabi tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi… İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum." dedi. 

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 5
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 6

Saldırının yaşandığı anı anlatan Usta, 8 Ocak’ta nöbetçi olduğunu, namazı kıldırdıktan sonra bir kişinin, “Ey Müslümanlar, gaflet içindesiniz.” şeklinde bir cümle kurduğunu aktardı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 7

Usta, bu cümleye cemaatten cevap verenler olduğunu ancak kendisinin hiç muhatap olmadığını belirterek, “‘Hoca onu uyardı’ diyorlar, öyle bir şey yok. Diyaloğum olmadı, sadece döndüm baktım. Güvenlik görevlileri gereğini yapmış, dışarı çıkarmış.” dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı taburcu oldu - 8

Namazdan sonra imam odasında dersi olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:

“Ders yaptık, abdest tazeledim. Yatsı da yakındı, üç öğrenciyle ders yapıyorduk. Biri dışarıda, ikisi içerideydi. Bir anda içeriye daldı bu adam. Direkt üzerime yürüdü. İçeriye girince ayağa kalktım, ‘Bir şey diyeceğim hoca.’ dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ben göğsümde ağrı hissettim, yumruk zannettim. Koltuğa düştüm. Öğrencim ayağa kalktı. Boynumdan, göğsümden ve sırtımdan, üç yerden yara aldım. Ciddi bir yaraydı. ‘Yarım santim daha girse götürürdü’ diyorlar. Büyük bir şey atlattık. Caminin güvenlik görevlileri geldiler, yakaladılar. Görüntülerde var zaten. Çok kan kaybettim. Ambulansı bekledik. Allah bizi korudu.”
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