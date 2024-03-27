Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları

BİGADİÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bigadiç Belediyesi Başkanı İsmail Avcu Kimdir?

1957 yılında Balıkesir ili Bigadiç İlçesinde doğan İsmail AVCU, İlkokulu Işıklar İlköğretim okulunda, ortaokulu Bigadiç Cumhuriyet Lisesi ortaokulunda ve lise öğrenimini Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.



Lise öğreniminden sonra zamanın şartları gereği öğrenimine ara vererek Bigadiç’te ticarete atılmış olup, halen akaryakıt, gıda ve ihracat işi ile uğraşmaktadır.



1989-1994 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan İsmail AVCU, 2001 yılında AK parti kurucu ilçe başkanlığı yapmıştır. 2002 yılında AK Parti Milletvekili adayı olmuştur.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK partiden belediye başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ikinci dönem Bigadiç Belediye Başkanı seçilmiştir.



Evli ve biri kız, birisi erkek iki çocuk babasıdır.