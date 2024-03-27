Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları
Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye Başkanı kimdir? Bigadiç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Bigadiç Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Bigadiç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Bigadiç yerel seçim sonuçları..
BİGADİÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Bigadiç Belediyesini 16.894 alınan oy ve %39.78 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Avcu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.75
- İyi Parti%47.84
- Saadet Partisi%1.06
- BTP%0.35