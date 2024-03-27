imsakiye

Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları

Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye Başkanı kimdir? Bigadiç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Bigadiç Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Bigadiç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Bigadiç yerel seçim sonuçları..

Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları - 1

BİGADİÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Bigadiç Belediyesini 16.894 alınan oy ve %39.78 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Avcu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%50.75
  • İyi Parti%47.84
  • Saadet Partisi%1.06
  • BTP%0.35

TÜRKİYE HABERLERİ

Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları - 2

BİGADİÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bigadiç Belediyesi Başkanı İsmail Avcu Kimdir?

1957 yılında Balıkesir ili Bigadiç İlçesinde doğan İsmail AVCU, İlkokulu Işıklar İlköğretim okulunda, ortaokulu Bigadiç Cumhuriyet Lisesi ortaokulunda ve lise öğrenimini Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

Lise öğreniminden sonra zamanın şartları gereği öğrenimine ara vererek Bigadiç’te ticarete atılmış olup, halen akaryakıt, gıda ve ihracat işi ile uğraşmaktadır.

1989-1994 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan İsmail AVCU, 2001 yılında AK parti kurucu ilçe başkanlığı yapmıştır. 2002 yılında AK Parti Milletvekili adayı olmuştur.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK partiden belediye başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ikinci dönem Bigadiç Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve biri kız, birisi erkek iki çocuk babasıdır.

Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları - 3

BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ZAFER GÖKSEL
  • MUSTAFA GÖKSEL
  • ABDULAZİM GENÇ
  • HASAN AYYILDIZ
  • BATUHAN ERTÜRK
  • BAHİTTİN EVSEN
  • MURAT ÇİÇEK
  • PELİN DEMİRTAŞ
  • MUSTAFA GÜNGÖR
Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı kimdir? Bigadiç Belediye başkan adayları - 4

BALIKESİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!  

Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Altıeylül Seçim Sonuçları 2024
Ayvalık Seçim Sonuçları 2024
Balya Seçim Sonuçları 2024
Bandırma Seçim Sonuçları 2024
Burhaniye Seçim Sonuçları 2024
Bigadiç Seçim Sonuçları 2024
Dursunbey Seçim Sonuçları 2024
Edremit Seçim Sonuçları 2024
Erdek Seçim Sonuçları 2024
Gömeç Seçim Sonuçları 2024
Gönen Seçim Sonuçları 2024
Havran Seçim Sonuçları 2024
İvrindi Seçim Sonuçları 2024
Karesi Seçim Sonuçları 2024
Manyas Seçim Sonuçları 2024
Kepsut Seçim Sonuçları 2024
Marmara Seçim Sonuçları 2024
Savaştepe Seçim Sonuçları 2024
Sındırgı Seçim Sonuçları 2024
Susurluk Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER