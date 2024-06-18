Bigadiç'te yanan alanlar havadan böyle görüntülendi
Balıkesir'de dün Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi civarında çıkan mera ve ormanlık alanı içeren yangın Balıkesir itfaiyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yanan alanlar ve yangının tahribatı havadan görüntülendi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında anızdan çıkarak ormana sıçrayan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla büyümesinin önüne geçti.