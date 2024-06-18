Bigadiç'te yanan alanlar havadan böyle görüntülendi

Yangına; 6 itfaiye aracı, 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50’ye yakın personel ile müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş makinesi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı TOMA, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri 3 helikopter, 3 uçak, Bursa Jandarma Komutanlığı 1 helikopter olmak üzere 7 hava aracı ile destek verdi.