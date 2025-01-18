Bıldırcın, keklik ve domuz yavrularıyla besleniyor: Karakulak Burdur’da ortaya çıktı
Anadolu’da yalnızca güneybatı bölgelerde görülen Karakulak, Burdur’da fotokapana yakalandı. Bıldırcın, keklik, orman fareleri ve yaban domuzu yavrularıyla beslenen Karakulakların popülasyonunun 2 bin 500 ila 3 bin civarıda olduğu tahmin ediliyor.
Burdur’da görülen nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, karakulakların Anadolu yaban hayatının önemli türlerinden biri olduğu belirtildi.
DKMP ekiplerince yürütülen fotokapan çalışmalarında tespit edilen bu kedi türünün tehdit altındaki yaşam alanlarında var olma savaşı verdiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye'de nesli tehlike altında olan türler arasında. Anadolu yaban hayatının gizli kalmış yüzlerinden biri olan karakulak, Türkiye'nin yalnızca güneybatısında görülüyor.” ifadesi kullanıldı.