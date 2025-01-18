Bıldırcın, keklik ve domuz yavrularıyla besleniyor: Karakulak Burdur’da ortaya çıktı

Türkiye'deki popülasyonunun 2 bin 500-3 bin civarında olduğunu aktaran İlemin, şu bilgileri paylaştı:

“Karakulağın, bulunduğu ekosistemde bıldırcın, keklik, orman fareleri ve yaban domuzu yavrularıyla beslendiğini biliyoruz.

Yaban domuzlarının sayısını kontrol altında tutan önemli canlı türü. Karakulak ve vaşak gibi türlerin öldürülmesi veya avlanması durumunda 600 bin lira ceza tazminat bedeli var.

Ülkemiz ekosistemi için böylesine değerli ve nadir görülen önemli kedi türümüzün korunması için bu tazminat bedellerinin daha da artırılması, ceza tutarlarının tahsil edilmesi ve bunla ilgili hapis cezalarının da getirilmesi gerekiyor.”