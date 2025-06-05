Bilecik bayram namazı saati 2025: Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet namaz vakitleri
Bilecik bayram namazı saati, Kurban Bayramı için saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınacak. Müslümanlar aynı safta namaza dururken eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Ardından ise kurban ibadeti yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapanlar ise yaşadıkları il ve ilçelerdeki namaz saatine göre hareket edecek. Diyanet 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Peki Bilecik'te bayram namazı saat kaçta? İşte, Bilecik Bayram namazı saati..
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini tek tek açıkladı. Bayram bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazına müslümanlar katılım gösterirken gözler namaz vakitlerine çevrildi. Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar’da yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Bilecik'te bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Bilecik Kurban Bayramı namaz vakti…