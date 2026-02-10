Bilecik TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026)
10.02.2026 15:29
NTV - Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut kura çekimi, il il sonuçlanmaya devam ediyor. Yeni haftanın başlaması ve kura takviminin güncellenmesiyle birlikte binlerce ailenin gözü Bilecik TOKİ kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Özellikle Bilecik'te yaşayan ve başvuru yapan vatandaşlar, "İsmim çıktı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Bilecik TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Bilecik TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ ve hükümet işbirliği ile gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesi kura çekiminde gözler Bilecik kura sonuçlarına çevrildi. 2026 yılı şubat ayı takvimine göre, Anadolu illerindeki kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Bilecik için yapılacak kura çekimi ise bugün başladı. Peki, Bilecik TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
52 İLDE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat ve Kütahya'da kuralar çekildi. Böylece 52 ilde toplam 183 bin 576 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Bugün, Bilecik'te yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşiyor ve kura çekiminin adından hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Bilecik'te 1419 konut için gerçekleşecek olan kura çekimi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Aktif olarak işaretlenen illere tıklandığında ilgili kura sonucu sayfası yeni sekmede açılmaktadır. Gri renkte gösterilen illerin kura sonuçları henüz ilan edilmemiştir.