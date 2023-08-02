Bilecik’te kadına işkence | Dövüp, 4 el parmağını kestiler
Bilecik’te Feride Rasulova isimli bir kadına işkence yapıldı. Dövülen ve el parmaklarından 4’ü kesilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Rasulova’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
Bilecik'te bir kadının darbedilerek parmaklarının kesilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı'ndaki bir evde yabancı uyruklu Feride Rasulova'nın (30) darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.