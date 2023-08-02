Bilecik’te kadına işkence | Dövüp, 4 el parmağını kestiler

Bilecik’te Feride Rasulova isimli bir kadına işkence yapıldı. Dövülen ve el parmaklarından 4’ü kesilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Rasulova’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Bilecik’te kadına işkence | Dövüp, 4 el parmağını kestiler - 1

Bilecik'te bir kadının darbedilerek parmaklarının kesilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı'ndaki bir evde yabancı uyruklu Feride Rasulova'nın (30) darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bilecik’te kadına işkence | Dövüp, 4 el parmağını kestiler - 2

Darbedildiği ve el parmaklarından 4'ünün kesildiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rasulova'nın tedavisi sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Bilecik’te kadına işkence | Dövüp, 4 el parmağını kestiler - 3

Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N'yi (30) yakaladı.

Gözaltına alınan ve baba oğul oldukları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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