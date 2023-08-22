Bilecik'te orman yangını (YHT şantiyesi boşaltıldı)

Yangının yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu ifade eden Demirtaş, "Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Zaten sağ olsun yaklaşık 100'e yakın araçla, 500 personelimizle, belediyelerimizin, AFAD'ın, DSİ'nin, Karayollarının tüm araç ve gereçleri şu an burada. Büyükşehrimizin tüm itfaiye araçları tamamen burada. Bursa'daki arkadaşlarımız, aynı şekilde Bilecik'teki arkadaşlarımız çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Yangının daha fazla büyümemesi için ciddi bir gayret gösterdiler." diye konuştu.

Demirtaş, yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını sözlerine ekledi.