Bilecik'te orman yangını (YHT şantiyesi boşaltıldı)
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle alevlere yakın bölgedeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele sürerken, Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.