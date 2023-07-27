Bilecik’te siyanür alarmı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi gözetim altında

Bölgeye gelip gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı.

İlk incelemede, siyanür nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Kalkandere’nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Öte yandan Abdullah Alkan'ı kurtarmak isteyen bir kişide görülen semptomlar üzerine olay yerinde bulunan AFAD, itfaiye ve sağlık personelin de aralarında olduğu 40 kişi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.