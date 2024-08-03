Bilecik'te yetişiyor, Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor: Tadı ve aromasıyla dikkat çekiyor

"Önce kendi ürünümüzü depolarız diye başladık ama işler farklı noktaya ulaştı. Bugün Çerkeşli'de iki, Pamukova'da bir tesisimiz bulunuyor. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme IPARD Programı'ndan yüzde 50 hibe desteği almak için projemiz var. AB'ye göre ihracata yönelik daha hijyenik koşullarda modernize etmeyi planlıyoruz. Şu an bulunduğumuz depoda 1500 ton ama bu kapasiteyi artıracağız."



