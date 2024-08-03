Bilecik'te yetişiyor, Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor: Tadı ve aromasıyla dikkat çekiyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ve kalitesi, tadı, aromasıyla ilgi gören şeftali ve nektarin, iç piyasaya satışının yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.
Şeftali ve nektarin yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Çerkeşli köyü başta olmak üzere Beşevler, Oğulpaşa, Akçapınar, Eğricek, Sarıyazı, Hisarcık, Bereket, Ağlan ve Ciciler köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan 92 bin 332 liralık destekle, 229 dekar alana 15 bin sertifikalı fidan dikildi.