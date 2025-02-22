Bilecik'ten ABD, Kanada ve Almanya'ya gönderildi: Hardal tohumlu turşu ile ihracata hazırlanıyorlar
Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde "hardal tohumlu turşu" üretim tesisi kuran Aras Omid ve Mehmet Fikir, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki kentlerde ilgi gören ürünlerini ABD, Kanada ve Almanya'ya ihraç etmek için yurt dışındaki marketlere numune gönderdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2012'de mezun olan İngilizce, Farsça, Özbekçe ve Hintçe yeminli tercümanlık yapan Omid ile uzun yıllar Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurluğu görevinde bulunan sınıf arkadaşı Fikir, Ağustos 2024'te işlerinden ayrılıp, turşu üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.