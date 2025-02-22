Bilecik'ten ABD, Kanada ve Almanya'ya gönderildi: Hardal tohumlu turşu ile ihracata hazırlanıyorlar

Hardal tohumu sayesinde turşularının alışılagelmişin dışında lezzete sahip olduğunu vurgulayan Fikir, şunları kaydetti:



"Turşularımız, sebzelerin belirli sıcaklıklarda haşlanarak fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Ayrıca hardal tohumuyla fermente ediyoruz. Hardal tohumu, Türk turşularında sık kullanılmaz ancak Alman ve ABD mutfağında yaygındır. Orta Asya ve Orta Doğu'da da sıkça kullanılır. Hem kendine özgü aroması hem de içerdiği vitamin ve minerallerle turşuya farklı bir tat ve besin değeri kazandırıyor."





