Bilim danışmanı uyardı: 4 bölge için tehlike büyük
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı ocak ve şubat aylarına ait yağış, sıcaklık ve kuraklık analiz raporlarına göre yağışlarda geçen yıllara göre düşüş yaşanırken, sıcaklıkların artması, meteorolojik kuraklık olaylarını da artırdı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2025 yılında ciddi kuraklık riskleri yaşanabileceğine dikkat çekti.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2025 yılında ciddi kuraklık riskleri yaşanabileceğine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizi haritalarında, bu 4 bölge için 'şiddetli kuraklık' uyarısı bulunuyor.