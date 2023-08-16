Bilim insanları gizli tutuyor, defineciler talan ediyor
Rize'de bilim insanlarının arkeolojik yüzey araştırmalarında bulunan 3 bin yıllık mağara resimleri ile bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen eski yerleşim yerlerinin olduğu bölge, keşif sonrası definecilerin hedefi oldu. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Burada kamyonla altın filan yok. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli." diyerek uyarıda bulundu.
İkizdere'de bilim insanlarınca incelenen bölge definecilerin odak noktası haline gelince belediye başkanından uyarı da gecikmedi.