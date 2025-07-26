En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor

Uzmanlar, sprint egzersizlerinin faydalarının bununla sınırlı olmadığını söylüyor. Florida Üniversitesi'nden Prof. Heather Vincent, yaşla birlikte kas liflerinin hem hacim hem de sayı olarak azaldığını, bunun da bel ağrısı, kemik kırıkları ve siyatik gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak sprint egzersizleri, günlük hayatta fazla kullanılmayan, hız ve güçten sorumlu bu kas liflerinin korunmasına yardımcı oluyor.