En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor

Güney Karolina Üniversitesi'nden Profesör Katie Hirsch, sprint yapmanın en etkili yağ yakma yöntemlerinin başında geldiğini belirtiyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 1

Sprint egzersizleri, genellikle 15 saniye ile 1 dakika arasında süren, yüksek tempolu kısa patlamalar şeklinde uygulanıyor ve ardından aktif dinlenme dönemleri geliyor. Bu yöntem, kilo vermek için mucizevi bir çözüm olmasa da, vücudun dinlenme halindeyken daha fazla yağ yakmasını sağlayabiliyor.

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En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 2

“Vücudunuzu sprint sırasında gerçekten maksimum kapasitede zorluyorsunuz. Bu da adaptasyon sürecini tetikliyor” diyen Prof. Hirsch, bu tür yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanların (HIIT), vücudun egzersiz sırasında ne kadar oksijen kullanabildiğini gösteren VO2 max seviyesini artırdığını söylüyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 3

Daily Mail'de yer alan habere göre, yüksek VO2 max değeri, daha iyi fiziksel kondisyon ve kalp-damar hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu da vücudun oksijeni daha verimli kullandığı anlamına geliyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 4

Uzmanlar, sprint egzersizlerinin faydalarının bununla sınırlı olmadığını söylüyor. Florida Üniversitesi'nden Prof. Heather Vincent, yaşla birlikte kas liflerinin hem hacim hem de sayı olarak azaldığını, bunun da bel ağrısı, kemik kırıkları ve siyatik gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak sprint egzersizleri, günlük hayatta fazla kullanılmayan, hız ve güçten sorumlu bu kas liflerinin korunmasına yardımcı oluyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 5

Prof. Vincent, sprint yapmanın, omurga ve kalça gibi bölgelerde kemik yoğunluğunu destekleyen nadir kardiyo egzersizlerinden biri olduğunu da ifade ediyor. Bu durum, "Wolff Yasası" olarak bilinen bir prensiple açıklanıyor. Sprint sırasında kaslar kasılıp gevşerken kemiğe kuvvet uygulanıyor ve bu da kemik yoğunluğunun artmasına neden oluyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 6

BEYİN SAĞLIĞINI DA KORUYOR

Egzersizin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir biliniyor. Ancak artık araştırmalar, sprint gibi yüksek yoğunluklu egzersizlerin, bunama ile ilişkili bilişsel gerilemeyi de yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Prof. Vincent, “Sprintin sağladığı yüksek kan akışı, Alzheimer gibi yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi kontrol etmede gerçekten faydalı olabilir” diyor.

En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor - 7

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma da, 45 ile 65 yaş arasındaki bireylerin haftada yaklaşık 2 buçuk saat fiziksel aktiviteye yönelmesinin, beyindeki zararlı proteinlerden biri olan amiloidin yayılmasını engelleyebileceğini ortaya koydu.

Alzheimer’ın başlıca nedenlerinden biri olarak görülen amiloid ve tau proteinleri, beyinde plaklar ve yumaklar oluşturarak hastalığın belirtilerine yol açıyor.

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