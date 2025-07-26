En etkili yağ yakma yöntemlerinden biri: Bilim insanları ısrarla öneriyor
Güney Karolina Üniversitesi'nden Profesör Katie Hirsch, sprint yapmanın en etkili yağ yakma yöntemlerinin başında geldiğini belirtiyor.
Sprint egzersizleri, genellikle 15 saniye ile 1 dakika arasında süren, yüksek tempolu kısa patlamalar şeklinde uygulanıyor ve ardından aktif dinlenme dönemleri geliyor. Bu yöntem, kilo vermek için mucizevi bir çözüm olmasa da, vücudun dinlenme halindeyken daha fazla yağ yakmasını sağlayabiliyor.