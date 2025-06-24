Bilim insanlarından yeni çalışma: Kolon kanseri erken teşhisinde kullanılabilecek
Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla bağırsaklarda bulunan bakterilerin kalın bağırsak kanserinin erken teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların da arasında bulunduğu bilim insanları, yapay zeka yardımıyla bağırsaklarda bulunan bakterilerin kalın bağırsak kanserinin erken teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Söz konusu araştırma, dünyadaki saygın tıp dergilerinden biri olan Nature Medicine’da (Etki değeri 59.2) yayımlandı. Uzmanlara göre bu çalışma , halk sağlığı açısından son derece önemli sonuçlar taşıyor.