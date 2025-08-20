Bilim insanlarını bile hayran bırakıyor: 8 asır önce akıl hastaları böyle tedavi edildi

Burada bir ses mühendisliği söz konusu. Mimaride kullanılan taşlar, kubbe geometrisi, iç mekandaki boşluk dağılımı sesin yankılanmadan çok net ve eşit bir şekilde yayılıyor. Mesela mihrabın önünde konuşulan en küçük bir şey caminin diğer kısımlarından net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu, günümüz şartlarının teknolojileri kullanılmadan o dönemin imkanları ile başarılmış. Buda ize iç mekan boşluk dağılımının harika bir şekilde yapıldığını gösteriyor." dedi.





