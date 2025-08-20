Bilim insanlarını bile hayran bırakıyor: 8 asır önce akıl hastaları böyle tedavi edildi
Ortaçağ'ın karanlık Avrupa'sında akıl hastaları yakılarak öldürülürken, Sivas'ın Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulucami ve Darüşşifasında akıl hastaları sesle tedavi ediliyordu, camideki akustik günümüz mimar, mühendis ve bilim insanlarını kendine hayran bırakıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Ulucami ve darüşşifası, Türkiye'de Unesco tarafından Dünya kültür mirasına dahil edilen anıtsal ilk eser olmuştu.