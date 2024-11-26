Bilimsel çalışma başladı: Marketlerde çöpe atılıyor ama ruj ve allık üretecekler
Yemeklerde sıklıkla kullanılan ve özellikle salataların vazgeçilmezleri arasında yer alan mor lahananın içinde bulunan doğal pigmentleri kullanarak ruj ve allıkları renklendirmek için bilimsel çalışma başlatıldı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, Türk yemeklerinde sıklıkla kullanılan ve özellikle salataların vazgeçilmezleri arasında yer alan mor lahananın içinde bulunan doğal pigmentleri kullanarak ruj ve allıkları renklendirmek için bilimsel çalışma başlattı.