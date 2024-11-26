Bilimsel çalışma başladı: Marketlerde çöpe atılıyor ama ruj ve allık üretecekler

Biz de bu ürünleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Doğanın sunduğu tüm renkleri kullanabiliriz. Portakal kabuğundan, turuncu ile sarı tonları elde edilebilir. Pancardan ve özellikle de posa olarak kullanılan üzüm kabuklarından da çeşitli renkleri üretebilmek için çok güzel bir örnektir" açıklamalarında bulundu.