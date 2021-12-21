Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var

Halk arasında kara akrep olarak bilinen türün Türkiye'ye özgün olduğu tespit edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu türe "Androctonus turkiyensis" adı verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 12:14

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve bugüne kadar İran kökenli zannedilen kara akrebin, 'ye özgü yeni bir çeşit olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 2

genelinde akrep örneklerini toplayıp türlerini teşhis eden, yayılış alanlarını belirleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur öncülüğündeki bir grup akademisyen, çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılan "Androctonus crassicauda" adlı "kara akrep" üzerinde araştırma yaptı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 3

Çalışmalar sonucu bu türün İran kökenli türden ayrıldığını ve 'ye özgü bir tür olduğunu ispat eden Prof. Dr. Yağmur, bu akrep türüne "Androctonus turkiyensis" adını verdi.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 4

Çalışmasını ABD'de akreplerle ilgili yayın yapan "Euscorpius" adlı bilimsel dergide yayımlayan Yağmur, yeni türü bilim dünyasına kazandırdı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 5

Prof. Dr. Yağmur, 18 yıldır akrepler üzerinde araştırma yaptığını belirtti.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 6

'deki akrep faunasını belirlemeye çalıştığını dile getiren Yağmur, "Tespit ettiğimiz bu tür, aslında 100 yıldır Türkiye'de biliniyor. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman illerinde görülüyor. Yöre halkı tarafından sık sık karşılaşılan ve iyi bilinen bir tür. Köy içlerinde, hayvan ağıllarında yaşıyor ve sık sık sokma vakaları yaşanıyor. Halk arasında kara akrep olarak biliniyor" dedi.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 7

Yağmur, " Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda vücut morfolojisindeki farklardan dolayı İran'daki türden farklı olduğunu tespit ettik. Vücudunun genel özelliklerinde, karinalarında, granüllerinde ciddi farklılıklar olduğunu, 'deki türün özgün bir tür olduğu ortaya çıktı. Türkiyeli anlamına gelen 'Androctonus turkiyensis' ismini verdik" diye konuştu.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 8

Söz konusu akrebin 1942'den beri panzehir üretiminde kullanıldığını aktaran Yağmur, şimdi panzehirle ilgili yönetmeliklerde yeni adıyla kullanılması gerektiğine işaret etti.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 9

Androctonus turkiyensis'in tehlikeli bir tür olduğuna işaret eden Yağmur, "Çok sık sokma vakaları yaşanıyor, rahatlıkla öldürebiliyor. Dolayısıyla bu türün Şanlıurfa popülasyonu panzehir için kullanılıyordu. Bu türlerin zehirleri, çeşitli kanser çalışmalarında, sinir sistemi kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılacak özelliklere sahip. Ayrıca çeşitli ilaç araştırmalarında rahatlıkla kullanılabilir, kozmetik sektöründe de bu akrebin zehrinin kullanılabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 10
Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 11
Bilimsel olarak kanıtlandı: Sadece Türkiye'de var - 12

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