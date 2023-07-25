Bilirkişi raporu belli oldu: Galeria, denetimdeki yetersizlik nedeniyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin savcılığa gönderilecek olan yeni bilirkişi raporunda, binaların yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan 11 kişiden 7'sinin tahliesine karar verildi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1’i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden oluşturulan bilirkişi heyeti, yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu hazırladı.