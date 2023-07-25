Bilirkişi raporu belli oldu: Galeria, denetimdeki yetersizlik nedeniyle yıkıldı

Ancak savcılık, raporu yetersiz bulunca bu kez de 5 Temmuz’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti.

Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi. Merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde olan binalarla ilgili olarak ekipler alan belirledi. Yıkılan binaların olduğu alanlara iş makineleri, kamyonlar ve polis ekipleri de sevk edildi. Binaların bulunduğu sokaklar giriş ve çıkışlara kapatıldı.