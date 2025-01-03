Bilirkişi raporu dosyada: Haşere ilaçlamasında ölen minik Altay'ın ölümünde firma sahibi yüzde 100 kusurlu!
İzmir'de, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesine neden olan apartmandaki tahtakurusu ilaçlamasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda firma sahibinin kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği vurgulandı. Bina sakinlerine bilgilendirme yapılmadığının da belirtildiği raporda "Olayın meydana gelmesinde firma sahibinin ana etken olduğu değerlendirilmektedir." denildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki 1413 Sokak'ta tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.