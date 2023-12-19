Bilirkişi raporu iddiaları doğruladı: Çete üyesi villada işkenceden geçirildi, fotoğraflar ortaya çıkınca villa tadilata sokuldu

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Villada, Radoje Zivkovıç’den ele geçirilen flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafta taban kaplama fayansların dikdörtgen olduğu, çamaşır odasının taban fayanslarının kare olduğu, çamaşır odasının koridor kısmı ve çamaşır odasının karşı oda taban kaplama fayanslarının dikdörtgen olduğu, flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafda taban kaplama yapısı ile uyum gösterdiği, Radoje Zivkovıç’den ele geçirilen flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğraf ile 6 Kasım tarihinde Zekeriyaköy'deki villada çekilen fotoğraflar arasında morfolojik yöntem kullanılarak yapılan karşılaştırmalı incelemede bilirkişi heyetimizce aynı yer olduğu kanaati hasıl olmuştur.”