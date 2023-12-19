Bilirkişi raporu iddiaları doğruladı: Çete üyesi villada işkenceden geçirildi, fotoğraflar ortaya çıkınca villa tadilata sokuldu
Skaljari isimli Karadağ çetesinin üst düzey isimlerinden Risto Mijanovic’in İstanbul’da Sırp çetesi tarafından kaçırılıp, Sarıyer’deki villada işkenceden geçirildikten sonra gömüldüğü iddiasına yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. Sarıyer’deki villada 6 Kasım günü yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporu, dosyaya ulaştı. Raporda, Mijanovic’e yapılan işkence görüntülerinin çekildiği yerin Sarıyer’deki villa olduğu belirtildi. Bilirkişiler, Sarıyer’deki villanın, işkence sonrası tadilatla değiştirildiğini belirledi.
Karadağ’da faaliyet gösteren Skaljari isimli suç örgütünün üst düzey yöneticisinin İstanbul’da Sırp çetesi tarafından kaçırılıp, öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişmeler var.
Sırp polisi; Türkiye’de Ali Macit adını kullanan Risto Mijanovic’in, Uskumruköy’deki bir restoranda Sırp çetesi tarafından tuzağa düşürülerek kaçırıldığını ihbar etmişti.
İhbara göre; Mijanovic’e Sarıyer’de bir villada işkence edildi. İşkence edilerek öldürülen Mijanovic’in cesedi, Zeljko Bojaniç’e ait Sarıyer’deki villanın bahçesine gömüldü.Sırp yetkililer, Türk polisine Mijanovic’in işkence gördüğüne ilişkin fotoğraflar da gönderdi. İşkence fotoğrafları Skaljeri isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç’in 8 Eylül 2022’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında tutuklanan Radoje Zivkovic’in flaş belleğinde çıkmıştı.