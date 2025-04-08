Bilirkişi raporu: Kartalkaya'da öncelik araç kurtarmaya verildi

Günay "112'yi arayarak yardım istemeleri megafon ve siren sistemleri çalışmıyorsa bile çıplak ses ile 'Yangın var.' diye bağırarak, kapıları çalarak insanları uyandırıp tahliye etmelerini beklemek gerekirdi." diye konuştu.

Yangın faciasında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın da, yangın başladıktan sonraki ilk dakikalara şu sözlerle dikkat çekti:

"Oradan lüks araçlar çıkarılırken, çıkardıkları o araçlardan bir tanesini otelin meydanına çekip kornalara uzun süreli bassalardı, belki çok daha az bir kayıp yaşayabilirdik. Otelden çıkış yaparlarken daha fazla insanı uyandırma fırsatı olabilirdi. Bunları bize yaşatmadılar."