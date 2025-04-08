Bilirkişi raporu: Kartalkaya'da öncelik araç kurtarmaya verildi
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu yaşanan ihmalleri ortaya koydu. Uzmanlara göre, yangın başladıktan sonraki ilk 10 dakika yani altın zaman doğru kullanılmadı. Oteldeki görevlilerin yangını haber aldıktan sonra arabaları kurtarmaya çalıştığı tespit edildi. Deniz Tüysüz'ün haberi...
Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili en dikkat çeken konu, uzmanların bahsettiği altın zamanın iyi değerlendirilmemiş olması.