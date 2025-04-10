Bilirkişi raporundaki korkunç ayrıntı: Yangın merdivenlerine kilit vurmuşlar!

"DOĞRU DAVRANAN TEK PERSONEL YOK"

Otele gelen plakası tespit edilemeyen siyah bir binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiğinden bahsedildi. Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği ancak resepsiyon personelinin ihmal ve eksik davranışları nedeniyle yangının büyüdüğü anlatıldı.

Raporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi. Raporda, yangının restorandaki ızgaradan kaynaklandığı, yangının hızla büyümesinde de olmaması gereken yerde bulunan LPG hortumlarının yanmasının etkili olduğu belirtildi.