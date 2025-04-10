Bilirkişi raporundaki korkunç ayrıntı: Yangın merdivenlerine kilit vurmuşlar!
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda; yangının nasıl başladığı, oteldeki eksiklikler ve yangın sırasında yapılan yanlışlar anlatıldı. Kurtarma önceliğinin ayrıcalıklı misafirlere verildiği de belirtildi.
Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporunda korkunç ayrıntılara yer verildi.
Raporda; "yangın başladıktan sonra otel personelinin kimliği belirsiz ayrıcalıklı misafirlere odaklandığı, bu özel kişilerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için yangının diğer müşterilere duyurulmadığı" iddia edildi.