Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? (Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler)

Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? Sorusunun yanıtı, yanlışlıkla domuz eti tüketmiş olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de ismi haram olarak belirtilen tek hayvan olan domuzun, yanlışlıkla tüketilmesi halinde oluşan durum ve durumlar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri tarafından "Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır?" sorusunun yanıtı açıklanmıştır. Peki, bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? İşte Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler.

Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? (Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler) - 1

İslam dininde insan sağlığına ve ruhuna zarar veren gıdalar arasında yer alan domuz eti hakkında bilgiler sorgulanıyor. Bilmeden domuz eti yemenin günah olup olmadığı, yanlışlık domuz eti tüketmiş olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, bilmeden domuz eti yemek günah mıdır?

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Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? (Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler) - 2

BİLMEDEN DOMUZ ETİ YEMEK GÜNAH MI?

İslam dininde haram olarak kabul edilmiş bir yiyeceği bilerek tüketmek günah olarak kabul edilir. Ancak, bir kişi bilmeden domuz eti tükettiğinde durumu farklıdır.

İslam alimleri, bu tür bir durumda kişinin bilerek günaha girmediğini ve bu yüzden doğrudan bir günah işlemediğini belirtirler. Fakat bilmeden domuz eti yiyen kişi, domuz eti yediğini farkettiği anda tüketimine devam etmemeli ve tövbe etmelidir.

Bilmeden yapılan bu hatanın telafisi için tövbe etmek ve yiyecekleri tüketirken daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Bakara Suresi 173 . Ayet Tefsirinde şu şekil buyrulmuştur;

"Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir."

Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? (Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler) - 3

DOMUZ ETİ YEMEK HARAM MIDIR?

Domuzun haram olduğu, Kur'ân’ın açık hükmüyle sabittir (el-Mâide, 5/3). Kur'ân’da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur. Kur'ân’da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslâm âlimleri, En‘âm sûresinin 145. âyetinde geçen “rics” ifadesi ile A‘râf sûresi 157. âyetindeki “... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar.” ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/133).

Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur'ân’ın hükmüne dayanır: “(Kesim sırasında) üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin.” (el-En'âm, 6/121). Bu ilke, İslâm’ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.

Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur'ân’ın açık hükmüne dayanır: “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.” (el-Bakara, 2/173); “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı.” (el-Mâide, 5/3).

Yukarıda zikri geçenler dışında kurt, aslan, kaplan gibi köpek dişleriyle; doğan, şahin, kartal gibi pençesiyle avlanan hayvanlar ile sinek, örümcek, akrep gibi haşeratın yenilmesi İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre caiz görülmemiştir.

Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? (Diyanet'e göre haram ve helal olan ürünler) - 4

YENMESİ HELAL OLAN HAYVANLAR NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, etlerinin yenmesinin helâl olduğu hususunda görüş birliği bulunan hayvanlar şunlardır:

a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar,

b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar,

c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helâl olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helâlliği Kur'ân’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur'ân’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (el-Mâide, 5/1; el-Hac, 22/28, 30) (mübah) kapsamında görülmüştür.

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