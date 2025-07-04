BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: BİLSEM sonuçlarıyla kayıt hakkı kazanan adaylar

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında aday gösterilen öğrenciler, 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamasına alınmış ve 7 Mart 2025 tarihinde ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştı. Yetenek alanlarına göre belirlenen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamasına katıldılar. 14 Nisan- 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları bugün açıklandı. Bireysel değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler, BİLSEM’e kayıt hakkı kazanarak özel eğitim programlarına dahil olacaklar. Peki, 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?