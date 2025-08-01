BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2025

2025-2026 eğitim ve öğretim yılını Bilim ve Sanat Merkezleri'nde geçirecek olan öğrencilerin kayıtları, velileri aracılığı ile 28 Temmuz 2025 - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılıyor.



Kayıtlar öğrencinin okulunun bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine yapılabiliyor.