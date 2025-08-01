BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçme aşaması tamamlandı ve veliler için kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için değerlendirme aşaması 25 Kasım 2024'te başlamıştı. Öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarından başarı ile geçmek için çaba sarf etti. BİLSEM sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci devam ediyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?

BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? - 1

BİLSEM kayıt aşaması temmuz ayında başlamıştı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik uygulanan BİLSEM sınav aşamasını atlatan öğrenciler, kayıtlarını bizzat gerçekleştiriyor. Kayıt için gerekli evraklarla beraber öğrencinin velisi kuruma müracaatta bulunabiliyor. İşte, BİLSEM kayıtları için gerekli evraklar...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? - 2

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2025

2025-2026 eğitim ve öğretim yılını Bilim ve Sanat Merkezleri'nde geçirecek olan öğrencilerin kayıtları, velileri aracılığı ile 28 Temmuz 2025 - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılıyor.

Kayıtlar öğrencinin okulunun bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine yapılabiliyor.

BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? - 3

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BİLSEM kayıt formu (il veya ilçe BİLSEM'lerin internet adresinden elde edilir)

Veli muvafakatname, taahhütname formu

Öğrencinin okulundan alınan öğrenci belgesi

Öğrenci kimlik fotokopisi

2 adet fotoğraf

(Her BİLSEM'den talep edilen evraklarda farklılık olabilir.)

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