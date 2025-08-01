BİLSEM kayıt tarihleri 2025-2026: Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçme aşaması tamamlandı ve veliler için kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için değerlendirme aşaması 25 Kasım 2024'te başlamıştı. Öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarından başarı ile geçmek için çaba sarf etti. BİLSEM sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci devam ediyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?
BİLSEM kayıt aşaması temmuz ayında başlamıştı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik uygulanan BİLSEM sınav aşamasını atlatan öğrenciler, kayıtlarını bizzat gerçekleştiriyor. Kayıt için gerekli evraklarla beraber öğrencinin velisi kuruma müracaatta bulunabiliyor. İşte, BİLSEM kayıtları için gerekli evraklar...